ارتفاع معدلات الجريمة في تركيا بعد العفو عن سجناء جنائيين بسبب كورونا

كشفت تقارير إعلامية تركية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع معدل جرائم العنف في تركيا بعد أن أقرت الحكومة قانونا للإفراج المبكر عن السجناء؛ في محاولة لتقليل انتشار فيروس كورونا في سجون البلاد المكتظة.

وذكرت صحيفة "بيرجون" التركية، أن رجلا أطلق سراحه مؤخرا في ولاية دينيزلي، قتل نجله بمطرقة وحرق جثته، بعد أن فشل القتيل في اللحاق برجل هرب مع شقيقته وقتله كما أمره والده.

وأشارت الصحيفة إلى آخر أطلق سراحه حديثا، وقام بقتل رجل بصخرة بعد وقوع مشادة بينهما في بلدة توربالي بمقاطعة إزمير.

وفي قضية أخرى، أطلق مسلحون النار على عمدة منطقة يشيلوفا ممتاز سينيل، من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، وزوجته، في مقاطعة بوردور الغربية، بسبب إغلاقه فندق في بلديته يقوم بتشغيل بيت للبغاء.

فيما أوردت صحيفة "إيفرنسال" التركية، 3 جرائم مخدرات وابتزاز وقتل كل منها على حدة.

وتحدثت الصحيفة أيضا عن هجوم لرجال على مكتب بلدية في شمال شرق ولاية قارس، حيث قاموا بإتلاف مكتب العمدة وإهانة أفراد قوات الأمن.

وقالت الصحيفة إن هؤلاء كانوا يريدون شراء ممتلكات في المدينة وحاولوا لي ذراع البلدية لتسريع الحصول على التصاريح اللازمة.

كان البرلمان التركي أقر في وقت سابق من هذا الشهر مشروع قانون للإفراج عما يصل إلى 90 ألف سجين، أو حوالي ثلث السكان المسجونين في محاولة للحد من تأثير "كوفيد-19" في البلاد.

ويوسع القانون الجديد معايير منح الإفراج المبكر ليشمل المدانين بجرائم جنسية وجنائية وفقا لمراقبين.