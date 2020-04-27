 الدفاع العراقية: تدمير 3 مضافات ونفقين لداعش بين ديالى وصلاح الدين - بوابة الشروق
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الدفاع العراقية: تدمير 3 مضافات ونفقين لداعش بين ديالى وصلاح الدين

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 3:37 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 3:37 م

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الاثنين، تدمير ثلاث مضافات (أوكار) ونفقين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك ضمن عملية عسكرية بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقالت الوزارة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن "قوات الجيش العراقي وبمشاركة التشكيلات الساندة من الشرطة والحشد الشعبي، نفذوا عملية عسكرية واسعة ضمن قيادة عمليات صلاح الدين، من 4 محاور رئيسية لتعقب الخلايا الإرهابية لعصابات "داعش" في منطقة مطيبيجة (حاوي العظيم) والقرى المحاذية للحدود بين ديالى وصلاح الدين وسامراء".

وأضاف البيان، أن العملية أسفرت عن تدمير 3 مضافات ونفقين وزورق وعبوة ناسفة تحت السيطرة، مشيرا إلى أن العملية التي لا تزال مستمرة تأتي لأنهاء أي تواجد لتلك الخلايا وتدمير مضافاتها وتأمين الحدود الإدارية الفاصلة بين المحافظتين.


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