وزير الصحة القبرصي يلوح بإمكانية تخفيف القيود بعد «الأنباء المبشرة» المتعلقة بكورونا

قال وزير الصحة كونستانتينوس ايوانو أن الأنباء المبشرة بشأن كوفيد 19 في قبرص تمهد الطريق للخطوة التالية.

وأضاف ايوانو في رسالة نُشرت على تويتر-نقلتها وكالة الأنباء القبرصية - أنه "لدينا خطة للرفع التدريجي للتدابير التقييدية" لتمكن الناس من العودة إلى أعمالهم الروتينية اليومية.

يذكر أن السلطات القبرصية سجلت سبع اصابات جديدة لفيروس كورونا مساء الأحد، وقال ليونتيوس كوستريكيس عضو الهيئة الاستشارية أثناء عرض أحدث البيانات، إن البيانات الوبائية تمهد الطريق لتخفيف القيود في الأيام القادمة. مشيراً إلى أن الأمر في يد القيادة السياسية للبلاد لاتخاذ القرارات المتعلقة بذلك.