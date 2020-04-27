 وزير الصحة القبرصي يلوح بإمكانية تخفيف القيود بعد «الأنباء المبشرة» المتعلقة بكورونا - بوابة الشروق
الإثنين 27 أبريل 2020 3:52 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

وزير الصحة القبرصي يلوح بإمكانية تخفيف القيود بعد «الأنباء المبشرة» المتعلقة بكورونا

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 2:59 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 2:59 م

قال وزير الصحة كونستانتينوس ايوانو أن الأنباء المبشرة بشأن كوفيد 19 في قبرص تمهد الطريق للخطوة التالية.

وأضاف ايوانو في رسالة نُشرت على تويتر-نقلتها وكالة الأنباء القبرصية - أنه "لدينا خطة للرفع التدريجي للتدابير التقييدية" لتمكن الناس من العودة إلى أعمالهم الروتينية اليومية.

يذكر أن السلطات القبرصية سجلت سبع اصابات جديدة لفيروس كورونا مساء الأحد، وقال ليونتيوس كوستريكيس عضو الهيئة الاستشارية أثناء عرض أحدث البيانات، إن البيانات الوبائية تمهد الطريق لتخفيف القيود في الأيام القادمة. مشيراً إلى أن الأمر في يد القيادة السياسية للبلاد لاتخاذ القرارات المتعلقة بذلك.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك