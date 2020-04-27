يواصل الشيخ محمد الغزالى السقا الإبحار بنا فى كتابه «هذا ديننا» مخصصا هذا الجزء للحديث عن الصلاة التى شرعها الله سبحانه وتعالى، وأوجب قبلها الطهارة، فالجسم يحتاج إلى رعاية متكررة كى يقبل ويؤلف، وإذا فقد هذه الرعاية علقت به الأدران الكريهة، وثارت منه الروائح المنفرة، ولذلك كان لا بد من تغسيله وتنقيته، وتطهير البدن واجب ثم غسل الأعضاء والأطراف التى تتطلب بين ساعة وأخرى تكرار النظافة.

ويؤكد الشيخ الغزالى أن الإسلام يجعل اليقين فى الله دعامة السمو الإنسانى جعل النظافة المادية نصف هذا اليقين، فالنظافة تقربك من الله تبارك وتعالى، وقال النبى صلى الله عليه وسلم: «الطهور شطر الإيمان»، وقال أيضا: «بنى الدين على النظافة».

الإنسانية منذ النشأة لم تعرف دينا شديد الحساسية فى تنظيف الإنسان مثل ما عرفت عن هذا الدين الكريم وعن رسوله العظيم.

الصلاة فى الإسلام ليست إلا تعبيرا معقولا عن شعور العبد نحو ربه، فهى علاقة وطيدة الصلة، فهى قيام يقرأ فيه المصلى ما تيسر من القرآن الكريم، وركوع وسجود ينطويان بالفعل وبالقول على تسبيح الله العظيم والأعلى، ثم قعود يحيى فيه المصلى ربه بالصيغة الإبراهمية المعهودة، ثم ينصرف بعد إشعار من على يمينه ويساره بالسلام، والصلاة وإن كانت كتابا موقوتا يجتذب الإنسان إلى الله فى الصباح والظهيرة والعصر والمساء إلا أنها لا تزيد عن سبع عشرة ركعة.

ولا تستغرق أكثر من نصف ساعة فى هذه الأوقات كلها، الذين يفرطون فى هذه الصلوات لا يستحقون فى واقع الأمر أن يلقوا احتراما لا من الخالق ولا من المخلوق، فليس أولى بالاستهجان ممن ينصرف عن ربه وينشغل عن أداء حقه، ويقسم الشيخ الغزالى المفرطون لقسمان قسم كسول نائم الإيمان سقيم الوجدان، وفيهم يساق الحديث عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد.. فمن جاء بهن ولم يضع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنه».

وقسم جحود فارغ القلب من اليقين ومعرفة الحق وفيهم يساق حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنهما، عن النبى صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون، وهامان وأُبىّ بن خلف»، من يؤخرون الصلاة عن وقتها، ويؤدونها حسب أهوائهم وتبعًا لأمزجتهم ووفقًا لظروفهم، فإذا كانوا نائمين أدّوها عند الاستيقاظ، وإذا كانوا مشغولين أدّوها عند الفراغ، فالصلاةُ أمرٌ ثانويٌ فى حياتهم،.

الله تبارك وتعالى يقول: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ»..

كلماتُ الأذان تغسِلُ درَنَ النفس فى كل يومٍ خمسَ مرات، فهل يبقى من درَن النفوس شيءٌ بعد ذلك؟.. فكلماتُ الأذان تشتاقُ إليها الأفئدة، وتطمئنُّ إليها الأرواح، وتتهادَى إلى الأسماع مُعلنةً أنه لا إله إلا الله، وأنه لا أكبر من الله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا بلال بن رباح: أرحنا بها يا بلال.