معهد سيبري: الإنفاق على العتاد العسكري قارب تريليوني دولار في 2019

أنفقت دول العالم ما يقارب تريليوني دولار على العتاد العسكري في العام الماضي وفقا لتقرير معهد سيبري السويدي لأبحاث السلام الصادر اليوم الاثنين، ليصل الإنفاق العسكري العالمي في عام 2019 إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة عقود.

وأوضح المعهد أن الانفاق على العتاد العسكري بلغ في العام الماضي 917ر1 تريليون دولار بارتفاع بنسبة 6ر3% مقارنة بعام 2018، وأشار المعهد إلى أن هذه القيمة تعادل 2ر2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، كما أنها تعادل 249 دولارا لكل فرد على وجه الأرض.

وأوضح باحثو المعهد أنه على الأرجح أن الإنفاق بلغ ذروته، مشيرين إلى التداعيات الاقتصادية الهائلة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال نان تيان الباحث بالمعهد إن الانكماش الاقتصادي المرتبط بأزمة كورونا سيؤثر على ميزانيات الحكومات وعلى كل النفقات في عام 2020.

وأضاف أن "الأدلة التاريخية" تشير إلى أن الإنفاق سوف ينخفض​​، كما كان الحال بعد الأزمة المالية 2008-2009 التي "لم تقترب حتى مما نراه الآن".

وأوضح تيان أن الدول سيتعين عليها أن توازن بين ما إذا كانت تفضل ضخ مواردها في المجال العسكري أو في النظام الصحي أو التعليم أو البنية التحتية، واضاف أن " كوفيد-19 سيؤثر على كل دولة، لا شك في هذا".

وأشار تيان إلى أن صندوق النقد الدولي توقع انخفاضًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.

وحافظت الولايات المتحدة على صدارة قائمة الدول الأكثر إنفاقا على الدفاع حيث أنفقت في العام الماضي نحو 732 مليار دولار، وتلتها الصين ثم الهند في المركز الثالث لتأتي دول من آسيا لأول مرة ضمن أول ثلاثة مراكز في القائمة.

واحتلت روسيا المركز الرابع في القائمة وتلتها المملكة العربية السعودية في المركز الخامس.

وجاءت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية في الترتيب من السادس إلى العاشر في القائمة.

وذكر سيبري أن الولايات المتحدة تعتبر إلى حد بعيد أكبر منفق في العالم: فقد انفقت ما يمثل 38 بالمئة من النفقات العالمية. وهوما يساوي تقريبا إجمالي ما أنفقته الدول العشر التالية لها في القائمة.

وحلت الصين في المرتبة الثانية بانفاق نحو 261 مليار دولار، وهو ما يعادل 14 بالمئة من الإنفاق العالمي تلتها الهند بانفاق 1ر71 مليار دولار.

وشكل أكبر خمسة منفقين 62 بالمئة من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ومن بين الدول الـ15الأولى في القائمة، سجلت ألمانيا التي جاءت في المركز السابع (بنفقات 3ر49 مليار دولار)، أكبر نسبة ارتفاع في نفقات التسليح بلغت 10% مقارنة بنفقاتها في 2018.