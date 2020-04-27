عدد حالات الإصابة بكورونا على متن حاملة طائرات أمريكية تقترب من ألف إصابة

ذكر سلاح البحرية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس تيودور روزفلت" وصل إلى 969 شخصا ، فيما تظل الحاملة راسية قبالة ساحل جزيرة جوام بالمحيط الهادئ.

وأضافت البحرية أن من بين حالات الإصابة المؤكدة على متن الحاملة تعافى 14 شخصا.

وتحول تفشي الفيروس على متن الحاملة ، التي تدار بالطاقة النووية، إلى سجال سياسي في الولايات المتحدة بعد أن أصدر قائد السفينة نداء عاجلا من أجل المساعدة في ظل الانتشار السريع للعدوى.

فقد تم فصل قائد الحاملة بريت كروزير من منصبه مطلع الشهر الحالي.

وعقب ذلك استقال القائم بأعمال وزير البحرية آنذاك توماس مودلي، بعد تسريب تسجيل صوتي له يعنف فيه كروزير ويصفه بالحماقة.

وهتف طاقم حاملته تأييدا له لدى وداعه، كما نال إشادة في بعض الأوساط لتحركه من أجل حماية قرابة خمسة آلاف فرد عسكري تحت قيادته.

ومنذ مغادرة كروزير لمنصبه توفي أحد البحارة على السفينة.

كما شهد سلاح البحرية تفشي الفيروس على سفينة ثانية، يو إس إس كيد، حيث سجلت على متنها 47 حالة إصابة مؤكدة.