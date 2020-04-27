 الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أرمينيا لمساعدتها في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى أرمينيا لمساعدتها في مكافحة كورونا

أبو ظبي - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:19 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 10:19 ص

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الاثنين، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى أرمينيا، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال السفير الإماراتي لدى أرمينيا محمد عيسى علي القطام الزعابي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإمارتية (وام)- إن الإمارات تتشرف بتنفيذ التزاماتها بمساعدة الدول الأخرى في محاربتها فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتدرك أن المجتمع الدولي لا يستطيع التغلب على الكورونا إلا بتوحيد الجهود والتعاون البناء.

وقد أرسلت الإمارات حتى الآن أكثر من 314 طناً من المساعدات إلى أكثر من 27 دولة، استفاد منها نحو 314 ألفا من العاملين في المجال الصحي.

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