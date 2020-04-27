الكويت تسمح لبعض أنشطة صيانة وبيع قطع غيار السيارات بإعادة مزاولة عملها

كلف مجلس الوزراء الكويتي، وزارة البلدية، بالسماح لبعض الأنشطة الخاصة بتصليح وصيانة وبيع قطع غيار السيارات، بإعادة مزاولة عملها؛ وذلك وفقا للضوابط التي تحددها.

كما كلف (الوزراء) الكويتي - عقب اجتماعه الاستثنائي الذي عقد، اليوم الاثنين، في قصر السيف، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - كل من وزارات الصحة، والإعلام، وبلدية الكويت، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، بالتواجد على مدار الـ24 ساعة في كافة منافذ الدخول في الكويت، من أجل الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن السلع المستوردة.

كما كلف وزارة المالية بتوفير العدد المناسب من المحاجر المؤسسية في حدود 3000 غرفة؛ لاستيعاب ما تبقى من المواطنين الكويتيين المتوقع عودتهم ضمن خطة الإجلاء، والمقرر لهم حجر مؤسسي، بالإضافة إلى تخصيص بعض الفنادق لوزارة الصحة، لاستخدامها لأغراض طبية.

وقرر (الوزراء) الكويتي في إطار توجيهات أمير الكويت، بضرورة عدم تجاهل التداعيات الاقتصادية والنتائج السلبية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، والإسراع باتخاذ الخطوات الممكنة لتخفيف الأعباء على المواطنين، تأجيل تحصيل الأقساط الشهرية المستحقة على عملاء صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين وصندوق الأسرة لمدة 6 أشهر، ابتداءً من شهر أبريل الجاري، وتكليف وزير المالية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع، لإعداد مشروع القانون اللازم بهذا الشأن.