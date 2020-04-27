ماليزيا: الإغلاق المفروض في البلاد نجح في السيطرة على إصابات كورونا



نقل تقرير إخباري اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الماليزية قولها إن الإغلاق المفروض في البلاد قد نجح في "تسطيح منحنى" الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يستمر عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها منخفضا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن نور هشام عبد الله، مدير عام الصحة، إن البلاد حاليا في مرحلة التعافي، حيث أن الزيادة اليومية في أعداد الاصابات استمرت خلال الأسبوعين الماضيين في كونها مكونة من رقمين فقط.

وقد أعلنت ماليزيا اليوم الاثنين تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات إلى 5820. وكانت البلاد أعلنت أمس الأحد تسجيل 38 إصابة، في أقل عدد حالات يتم تسجيله منذ 12 من مارس الماضي.

وقد مددت ماليزيا فترة القيود التي تفرضها على الحركة حتى 12 من مايو المقبل، بينما سمحت بالسفر بصورة محدودة خلال شهر رمضان. وقالت الحكومة إنها قد تسمح بإعادة فتح المزيد من قطاعات الأعمال إذا استمر تراجع عدد حالات الاصابة الجديدة.