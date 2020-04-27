أكثر من مليون أسترالي يقومون بتحميل تطبيق تتبع كورونا على هواتفهم

قام أكثر من مليون مواطن استرالي بتحميل تطبيق تتبع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد على هواتفهم في الساعات الأولى من إصداره، على الرغم من مخاوف تتعلق بالخصوصية والأمن.

وأطلق وزير الصحة جريج هانت مساء الأحد تطبيق /كوفيدسيف/ لإعطاء إنذارمبكر للأشخاص الذين قد يكونوا قد اتصلوا بشخص ما مصاب بالفيروس .

وقال هانت للقناة التاسعة بالتلفزيون الاسترالي إنه بحلول صباح اليوم الاثنين قام أكثر من 13ر1 مليون أسترالي بتحميل التطبيق. كما كان أكثر من مليون شخص سجلوا بياناتهم عبر التطبيق في الساعات الأربع الأولى من إطلاقه.

يشار إلى أن استخدام التطبيق تطوعي، لكن الحكومة الأسترالية قالت في وقت سابق إنه من الضروري أن يستخدم 40 بالمئة على الأقل من السكان التطبيق كما تم إطلاق نظام فحوصات أوسع نطاقا قبل تخفيف القيود في البلاد.

وعلى الرغم من دعم جميع القطاعات للتطبيق، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمصرفيين ورجال الاعمال، لا يزال بعض السياسيين يعبرون عن مخاوفهم بشأن الخصوصية.

من ناحية أخرى، قال هانت اليوم أن أستراليا سجلت 10 إصابات جديدة فقط بفيروسات كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، مع عدم رصد حالات جديدة في أربع من الولايات والأقاليم الثمانية للبلاد.