الأوقاف: تفويض مديرو المديريات بالحصول على موافقات تشغيل القرآن بالمساجد في رمضان

ذكرت وزارة الأوقاف، أنه تيسيرًا على المواطنين ومراعاة لظروف المحافظات البعيدة والنائية، فيمكن أن يتم تفويض مديروا المديريات، وليس لأحد منهم تفويض غيره، في البند الثالث ضمن ضوابط قراءة تشغيل قرآن المغرب أو الفجر في رمضان، والذي يتضمن الحصول على موافقة كتابية من مدير المديرية معتمد من رئيس القطاع الديني بالموافقة من تاريخ الاعتماد حتى نهاية شهر رمضان قبل قيامه بأي إجراء، حتى يتمكن التفتيش العام والمحلي من المتابعة والتأكد من اقتصار الأمر على قراءة القرآن وعدم فتج المسجد للصلاة.

من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة لم يصدر عنها أي قرار على الإطلاق بمنع قراءة القرآن الكريم، مضيفا أن تشغيل القرآن الكريم في رمضان يقع في نطاق مسئولية إمام المسجد تماشيا مع كافة القرارات التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتي تتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة.

وأشار جمعة، في بيان اليوم الاثنين، إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لقطع الطريق على أصحاب الأغراض الخاصة من عناصر الجماعات الضالة التي تدعي زورا وبهتانا بأن الدولة تمنع قراءة القرآن في المساجد بغية إثارة الفتنة.

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة تعي جيدا أن دورها الأساسي إنما هو عمارة المساجد وخدمة القرآن الكريم ونشر صحيح الدين، وأنها لا تمانع من إذاعة قراءة القرآن قبل صلاة المغرب أو قبل صلاة الفجر، وأنه بناء على ذلك تم إصدار القرار الوزاري رقم 36 لسنة 2020 المنظم لإذاعة وقراءة القرآن في المساجد ببعض الضوابط.