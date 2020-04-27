الرئيس النمساوي: أثق في قدرة دول العالم على التغلب على أزمة كورونا

أكد الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين أن جائحة فيروس "كورونا" تؤثر بشدة على النمسا وعلى كل دول العالم، مشيرا إلى ثقته التامة في قدرة دول العالم معا على التغلب على أزمة كورونا بكل عواقبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والرياضية.

وقال الرئيس النمساوي - في كلمته اليوم الاثنين بمناسبة مرور 75 عاما على إعلان الجمهورية الثانية - أن تاريخ 27 أبريل 1945 هو يوم ولادة جمهورية النمسا الديمقراطية، لافتا إلى أن الهدف كان استعادة جمهوريتنا وحريتنا ودولتنا الدستورية.

وأضاف الرئيس النمساوي أنه من المهم الحفاظ على ما تحقق حيث نريد أن نعيش في النمسا وفي أوروبا وفي العالم فى سلام واستقرار ورخاء.