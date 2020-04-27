لوموند: وفيات كورونا في فرنسا تفوق الحصيلة الرسمية بنسبة 40%



صاحب نظرية العلاج بـ"الكلوروكين": تهديدات نقابة الأطباء الفرنسية لا تعنيني.. وأتبع خطوات البحث العلمي الصحيحة

كشفت صحيفة لوموند الفرنسية، الاثنين، أن عدد حالات الوفاة في غرف الإنعاش الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أكبر بكثير من الأرقام الرسمية المعلنة من جانب السلطات الفرنسية.

ونقلت الصحيفة الفرنسية عن شبكة البحوث الأوروبية في التنفس الاصطناعي، تقريرها الذي يفيد بأن "المعدل به زيادة تتراوح نسبتها ما بين 30% إلى 40% عن الأرقام التي أعلنتها الحكومة في 17 أبريل الجاري".

إلى ذلك، اعتبر البروفيسور ديدييه راؤول، مدير معهد المستشفى الجامعي للأمراض المعدية في مارسيليا الذي يعالج عشرات المصابين بفيروس كورونا بمزيج دوائي يتكون من عقار هيدروكسي كلوروكين ومضاد حيوى، أن تهديد نقابة الأطباء في فرنسا بالتعليق الفوري لنشاط الأطباء الذين يطبقون علاجات غير مصادق عليها علميا على مرضى فيروس كورونا، لايعنيه لأنه يتبع خطوات البحث العلمي الصحيحة في العلاج.

وأوضح راؤول في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" أن التحذير لم يرد فيه اسمه، أو زملائه في معهد المستشفى الجامعى للأمراض المعدية في مارسيليا.

وأضاف راؤول في تغريدته: "من الواضح أنني لست معنيًا بتهديدات نقابة الأطباء، موضحاً أن "جرعات هيدروكسي كلوروكين الموصوفة في المعهد الذي يديره هي جرعات معتادة، تُدار تحت إشراف الرقابة الدوائية، وعلاج أزيثروميسين هو العلاج القياسي لعدوى الجهاز التنفسي. وتابع: "من الواضح أنني لست قلقا من التهديدات من نقابة الأطباء".

إلى ذلك، أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب" لدراسات الرأي العام، في فرنسا بأن أكثر من 71% من الفرنسيين يرغبون في "حكومة وحدة وطنية" حكومة ائتلافية للأحزاب السياسية لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في فرنسا.

وأوضح الاستطلاع الذي نشرته محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية أن غالبية المستطلعين بغض النظر عن توجهاتهم الحزبية، يرغبون في حكومة ممثلة من جميع الأحزاب السياسية لإدارة عواقب الأزمة على البلاد، مشيرا إلى أنه لم يعارض سوى 29% ممن شملهم الاستطلاع ومعظمهم من حزب الجمهورية إلى الأمام ( الحاكم).

وخلال خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 13 أبريل الجاري حول أزمة كورونا، رسم الخطوط العريضة لـ "مشروع" سيتم بناؤه باستخدام "جميع مكونات أمتنا" ولكن دون الخوض في تفاصيل.

وأجري الاستطلاع في 22 و 23 أبريل على عينة قوامها 1005 أشخاص يمثلون المجتمع الفرنسي وتتراوح أعمارهم بين 18 عاما فأكثر، بهامش الخطأ من 1.4% إلى 3.1 %

من جهة أخرى، يقدم رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب، ظهر غد الثلاثاء، خطته أمام البرلمان الفرنسي لتدابير تخفيف قيود الاحتواء لفيروس كورونا، وتتضمن الخطة التحرك والعودة إلى المدارس والأقنعة، ووسائل المواصلات، بحسب إذاعة "إر.تي.إل".