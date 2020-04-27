رئيس الوزراء الياباني بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج كورونا

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أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الاثنين، أنه بصدد إقرار اعتماد عقار لعلاج فيروس "كورونا " المستجد (كوفيد-19).

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية "كيودو" عن رئيس الوزراء، قوله - خلال جلسة برلمانية - إنه سيقر "قريبا " استخدام عقار "ريمديسيفير" كعلاج لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوكالة إلى أن إقرار "العقار" المذكور- وهو من إنتاج شركة "جلياد " الأمريكية، والذي اعتمد علاجا لفيروس إيبولا- سيكون القرار الأول من نوعه في اليابان منذ تفشي الوباء.

ونقلت عن مسؤول حكومي - لم تسمه - قوله - في تصريح منفصل - أن إقرار العقار سيجري مطلع شهر مايو المقبل.