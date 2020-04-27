السيد الشريف وكيل مجلس النواب يكتب: «سهرات سوهاج الرمضانية بحضور المنشاوى»

مواقف وذكريات عديدة خلال شهر رمضان المبارك، فكانت أول ذكرى له فى الشهر الفضيل الحرص على زيارة بلدتى بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، كما تعلمت من الوالد والوالدة، وأن يكون فطار أول يوم رمضان مع أبناء بلدتى البسطاء وكان ذلك يمنح جميع المشاعر التى حث عليها الدين من التسامح والرحمة والأخلاق، وهذه هى اللبنة الأولى التى تربيت عليها داخل أسرتى وهو حب الناس، ولا زلت حريصا على أن أفعل ذلك فى أول يوم من الشهر الكريم من كل عام.

وجاءت الذكرى الثانية التى لا أستطيع أن أنساها وهى الحرص الشديد من قبل أسرتى على إقامة السهرات الرمضانية وأتذكر عندما كنت طفلا صغيرا فى بداية الستينيات كان يحضر الشيخ محمد صديق المنشاوى وهو قارئ القرآن الشهير السهرات والذى كان يسير على خطى والده الشيخ صديق المنشاوى عندما كان يحضر إلى بيت جدى أحمد حسين الشريف عمدة أخميم وعضو مجلس النواب قبل ثورة 23 يوليو ليقرأ القرآن أيضا وكنت حريصا وأنا طفل صغير على الجلوس بجوار الشيخ أثناء تلاوة القرآن وفى إحدى المرات كان يغلبنى النعاس فكنت أضع رأسى على رجل الشيخ وكانت هذه من أجمل لحظات حياتى التى أتذكرها دائما وتربينا على كل معانى الحب والاخلاق والرحمة بين الناس».

أما الذكرى الثالثة فكانت فى شهر رمضان عام 2011 عندما التقينا الرئيس عبدالفتاح السيسى ووقتها كان مديرا للمخابرات الحربية ومعى أربع شخصيات آخرين، وفوجئت وقتها بأننى أمام شخصية عسكرية تحمل كل معانى الإنسانية وعلى دراية كاملة بكل مشاكل مصر ولديه رؤية صادقة فى حب هذا الوطن، وما حدث من إنجازات حقيقية وهو رئيس للجمهورية الآن يدل على صفات القائد الحكيم، وخرجت وقتها من اللقاء ولدى انطباع بأن مصر سوف تعبر الأزمة وقتها فى عام 2011.

ولا أنسى فى الذكرى الرابعة عندما تلقيت دعوة فى شهر رمضان لعام 2014 من الملك محمد السادس ملك المغرب بصفتى نقيبا للأشراف وذلك لحضور الدروس الحسنية التى يحضرها جلالة الملك وعدد من العلماء من شتى بقاع الأرض، ولمست فى الملك محمد السادس الشخصية الإنسانية المتواضعة وأنه يحمل لمصر وشعبها كل الحب والتقدير».

أما الذكرى الخامسة فعندما تلقيت دعوة من سماحة الشريف محمد عبداللطيف بلقيت شيخ الأشراف فى دولة الجزائر وذلك لحضور الدروس المحمدية بحضور عدد كبير من العلماء من بينهم الشيخ الحبيب على الجفرى والشيخ عبدالهادى القصبى شيخ المشايخ وكانت هذه الدعوة فى شهر رمضان عام 2010، وكانت بعد مباراة مصر والجزائر التى كانت فى السودان وحدث بها مشكلة كبيرة، فالبعض كان متخوفا من الذهاب وقتها إلى دولة الجزائر ولكن وجدت عند نزولى من سلم الطائرة استقبال كبير وهائل من المسئولين وأكدوا لنا أن ما حدث هو خارج العلاقات الوطيدة بين الشعبين».

كما أتذكر، حرصى الشديد وأنا طفل صغير فى بلدتى بمحافظة سوهاج على تلبية دعوة الإفطار فى هذا الشهر الكريم من أحد زملائى فى الدراسة وهو مسيحى يدعى فرح دانيال وهذه هى الرسالة التى تربينا عليها منذ الصغر بأنه لا يوجد فرق بين أى شخص يعيش على أرض مصر سواء كان مسلما أم مسيحيا، بالإضافة إلى أننى حريص على الحضور فى جميع الموائد التى تقيمها الكنيسة فى شهر رمضان سواء من قبل الراحل البابا شنودة أو قداسة البابا تواضروس أو فى محافظتى بسوهاج.