أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 3 حالات إصابة جديدة بينها حالتان وافدتان من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين حتى نهاية يوم أمس إلى 82 ألفا و830 حالة، كما ارتفع عدد الوفيات بواقع حالة واحدة إلى 4633 بعد تعديل أرقام الوفيات في بكين.

وذكرت اللجنة -في تقريرها اليومي- أن حالة الإصابة المحلية الجديدة تم تسجيلها في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، فيما تم الإبلاغ عن 5 حالات مشتبه بإصابتها بينها 4 حالات وافدة من الخارج وحالة محلية واحدة في بكين.

وأضافت أن 80 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ما رفع إجمالي المتعافين إلى 77474 شخصا، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بواقع حالة واحدة ليبلغ 52 حالة.مشيرة إلى أنه تم حتى يوم أمس الإبلاغ عن إجمالي 1636 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1009 مرضى من المستشفيات بعد شفائهم، وأن 8443 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع المصابين لا يزالون تحت الملاحظة الطبية، فيما تم تسجيل 25 حالة جديدة بدون أعراض أمس منها حالة وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، تم الإبلاغ عن 1037 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك أربع حالات وفاة في منطقة هونج كونغ الإدارية الخاصة، و45 حالة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة، و429 حالة في تايوان بما في ذلك 6 حالات وفاة، فيما خرج 772 مريضا في هونج كونج، و31 في ماكاو، و281 في تايوان من المستشفيات بعد شفائهم.

في سياق متصل، خرجت جميع حالات الإصابة بالفيروس من مستشفيات "ووهان" (المدينة الأكثر تضررا بتفشي فيروس كورونا الجديد في الصين)، حيث أظهر اختبار الفيروس نتائج سلبية للمرة الثانية على رجل يبلغ من العمر 77 عاما كان آخر مريض في المستشفى، حيث لم تعد لديه أعراض سريرية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة "مي فنغ"، إن النتيجة تحققت من خلال العمل الشاق للعاملين الطبيين في "ووهان" والذين تم إرسالهم من جميع أنحاء البلاد إلى المدينة، معتبرا أن إعلان خروج جميع المصابين من المستشفيات علامة بارزة بالنسبة للمدينة الأكثر تضررا بالوباء.