شفاء 349 شخصا في موسكو من كورونا

أعلنت نائبة عمدة العاصمة الروسية للتنمية الاجتماعية، اناستاسيا راكوفا، شفاء 349 مريضا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت راكوفا -في تصريح صحفي اليوم الاثنين- "إن عدد الأشخاص المتعافين من كورونا مستمر في الزيادة".

وأضافت: "لقد تعافى من الفيروس التاجي خلال يوم أمس الأحد 349 شخصا، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من العدوى في موسكو إلى 3524".

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سُجلت في العاصمة 42480 حالة.

يُذكر أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في روسيا حتى صباح الأحد بلغ 80949 شخصا، بينهم 747 وفاة و6767 حالة شفاء.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الأحد تسجيل إصابة 874 عسكريا بفيروس كورونا منذ 26 مارس الماضي.

وذكرت الوزارة أن حالة 4 من المصابين خطرة، وأنه تم إخضاع أحدهم للتنفس الاصطناعي، فيما 15 آخرون في حالة متوسطة الخطورة، والباقون لم تظهر عليهم أعراض المرض السريرية.

وأضافت أنه يوجد 314 مريضا في المستشفيات العسكرية، و175 يخضعون للعزل الذاتي في أماكن الخدمة، و6 في المؤسسات الطبية المدنية، و379 في منزالهم.

كما أصيب بالفيروس 779 طالبا في الجامعات العسكرية، و192 معلما وتلميذا في المؤسسات العسكرية قبل الجامعية، فيما أصيب 245 شخصا بين الموظفين المدنيين المتعاقدين مع الجيش الروسي.