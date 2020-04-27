تدشين مشروع سعودي بـ750 مليون ريال لتصنيع طائرات مسيرة

أعلنت الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، اليوم الاثنين، أنها دشت مع شركة إنترا للتقنيات الدفاعية السعودية أعمال البناء والتصنيع في مجال تطوير وتصنيع وصيانة منظومات الطائرات المسيرة ، حيث من المقرر البدء في تشغيل المشروع خلال الربع الأول من عام 2021، وبحجم استثمارات متوقعة تبلغ 750 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها ، نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" مساء اليوم إنها تهدف "إلى بناء قاعدة ابتكارية تقنية رائدة إقليمياً ودولياً لتطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار(المسيرة"، معلنة أن" شركة إنترا للتقنيات الدفاعية - وهي شركة سعودية مرخصة من الهيئة - ستقوم بتأمين عدد من فئات منظومات الطائرات بدون طيار المتطورة والمختلفة في المهام والأداء وبتنافسية عالية على صعيد التقنية والتكلفة.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي بأن مشروع تطوير صيانة وتصنيع وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار يأتي لتحقيق الاستراتيجية العامة للهيئة والمبنية على ركائزها الثلاث وهي: الصناعة، والبحوث والتقنية، والمشتريات.

كما يأتي المشروع لتحقيق الهدف الإستراتيجي للمملكة الذي وضع أسسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمتمثل في توطين ما يزيد عن 50 بالمئة من إنفاق المملكة العسكري بحلول العام 2030، وهو ما يشكّل الدافع الأساسي لعملنا على مدى السنوات العشر المقبلة، بالتعاون المباشر مع الجهات العسكرية والأمنية.

وأضاف العوهلي: نسعى في الهيئة إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومسهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية، إضافة إلى تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية للمملكة في هذا القطاع، وتوطيد أسس أمنها القومي ودعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة انترا للتقنيات الدفاعية سلمان بن ناصر الشثري أن مشروع تطوير صيانة وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار سيبدأ تشغيله خلال الربع الأول من 2021 بحجم استثمارات إجمالية تبلغ 750 مليون ريال، مشيراً إلى أن متوسط نسبة التوطين في المشروع تقدر بـ 60 بالمئة من إجمالي الأعمال والمكونات.

وأردف الشثري "سيخلق هذا المشروع ما يقارب من 500 وظيفة مباشرة بنسبة سعودة تبلغ 70 بالمئة من إجمالي عدد الوظائف، كما يستهدف المشروع الوصول لنسبة صادرات خارجية تقدر بـ60 بالمئة من إجمالي حجم الأعمال".

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية قد شهد في وقت سابق تدشين الطائرة بدون طيار "عاصف" كجزء من دعم الهيئة للشركات السعودية العاملة والمستثمرة في القطاع، حيث تم تصميمها وصناعتها عن طريق شركة انترا للتقنيات الدفاعية وبأيادٍ سعودية بحسب المعايير العسكرية.

وكان قد أزيح الستار عن الطائرة بدون طيار "عاصف" لأول مرة في معرض دبي للطيران 2019، وتعمل بطريقة تكتيكية، وهي مزودة بمعدات متطورة ترتبط عادةً بأنظمة الطائرات من دون طيار الأكبر حجماً، حيث بإمكانها تنفيذ مجموعة واسعة من المهمات الاستطلاعية، تشمل دوريات الحدود، والتفتيش على خطوط الأنابيب، ودوريات الطرق السريعة وغيرها.