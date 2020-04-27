رئيسة النواب الأمريكي تعلن دعمها لبايدن للرئاسة الأمريكية

أعلنت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، دعمها لترشح جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق للانتخابات الرئاسية المقبلة بالولايات المتحدة والتي تعقد في 3 نوفمبر المقبل.

وقالت بيلوسي - في مقطع فيديو - "أنا فخورة بمساندة جو بايدن ليكون رئيسا للولايات المتحدة، لأنه سيكون رئيسا استثنائيا، وهو يعلم كيف يتولى هذه المهمة".

واستعرضت بيلوسي ما يقوم به بايدن في مجالات سياسية مختلفة وعلاقاته بالرئيس السابق باراك أوباما وامتدحت شخصيته وسلوكياته، مؤكدة أنه سيكون صوت العقل والمرونة وسيحارب من أجل الشعب.

يذكر أن بايدن هو المتنافس الديمقراطي الوحيد حاليا على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية بعد انسحاب آخر منافسيه وهو بيرني ساندرز مؤخرا.. ومن المرجح أن يعلنه الحزب الديمقراطي مرشحا له بعد عقد مؤتمره العام في أغسطس المقبل ليواجه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب الطامح لولاية ثانية في البيت الأبيض.