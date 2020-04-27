تايوان تضع برنامجا لمواطنيها للتبرع بالكمامات في الخارج



يمكن للمواطنين التايوانيين الآن أن يقرروا التبرع بأقنعة الوجه (الكمامات) لمساعدة الناس في البلدان الأخرى على مكافحة وباء كورونا.

وأعلن رئيس المركز الرئيسي للسيطرة على الأوبئة وزير الصحة تشن شيه تشونج اليوم الاثنين أن وزارته أطلقت البرنامج الجديد، الذي يعرف باسم "احموا تايوان، ساعدوا العالم".

وقال تشن إن الجهود التي بذلتها وزارة الشؤون الاقتصادية والعديد من المصنعين المحليين سمحت لتايوان بوضع إنتاج أقنعة وجه ذات جودة "على الطريق الصحيح" و"إظهار روح المساعدة الدولية المتبادلة".

وأضاف تشن إنه بإمكان المواطنين استخدام تطبيق جديد للهواتف الذكية لإخطار مكتب التأمين الصحي الوطني بما إذا كانوا يرغبون في المساهمة بنصيبهم الذي يستلمونه من الحكومة كل أسبوعين من أقنعة وجه للتبرع به لمواقع محتاجة.

وصرح متحدث باسم وزارة الصحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المواطنين يمكنهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيقدمون تبرعاتهم بشكل علني أو سري، لكنهم لن يتمكنوا من تحديد البلد الذي ستتبرع فيه حكومة تايوان بكماماتهم.

وساهمت تايوان بملايين من الكمامات لأوروبا والولايات المتحدة واليابان ودول جزر المحيط الهادئ ودول أخرى بعد أن عززت إنتاجها اليومي من أقل من مليونين في نهاية يناير إلى أكثر من 15 مليون في منتصف أبريل.

وفى كلمته خلال المؤتمر الصحفى اليومى لمركز السيطرة على الأوبئة، أعلن تشن أيضا اليوم الاثنين أن تايوان لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثانى على التوالي، ولا توجد حالات محلية لليوم الخامس عشر على التوالي.

وهكذا ظل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في تايوان عند 429 حالة مع ست وفيات. وخرج 290 مصابا من المستشفيات بعد ثلاثة فحوص سلبية متتالية لهم أكدت تعافيهم من الإصابة بالفيروس.