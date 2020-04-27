عبرت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها من ردود الفعل تجاه مسلسلها الجديد «لعبة النسيان»، الذي يعرض على الشاشات في الموسم الرمضاني لهذا العام،

وعن الفنان عمرو دياب أضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «القاهرة الآن»، المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، مساء أمس الأحد: «بيدعمني جدًا ولما ببقى خايفة بيطمني، وصريح جدًا، ولو في حاجة مش صح بيقول».

وتابعت: «هو مبسوط قوي، وأنا بالنسبالي أحلى حاجة في المسلسل هي المازيكا بتاعته»، مستطردة: «أنا بثق في رأي عمرو قوي، عنده خبرة في الناس وبيقول الحاجة قبل ما بتحصل».

وأشارت إلى أنها تستعين بأراء الفنان عمرو دياب في أعمالها الفنية، معقبة: «هو عنده نظرة مابتخيبش».

ولفتت إلى أن مسلسل «لعبة النسيان» مازال في مرحلة التصوير حتى الآن؛ لتوقفه العمل به في فترة سابقة، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

