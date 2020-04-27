 الأمم المتحدة: عنف أفغانستان أودى بحياة أكثر من 500 مدني في الربع الأول - بوابة الشروق
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الأمم المتحدة: عنف أفغانستان أودى بحياة أكثر من 500 مدني في الربع الأول

(د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 11:11 ص


كشفت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما) في تقرير تم نشره اليوم الاثنين أن أكثر من 500 مدني قتلوا وأصيب 760 آخرون في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري جراء أعمال العنف المستمرة في أنحاء أفغانستان.

وأوضح التقرير أن الجزء الأكبر من أعمال العنف التي أدت إلى وقوع ضحايا وقع في مارس، عندما كانت الآمال مرتفعة في أن تسعى الحكومة وحركة طالبان للتوصل إلى سبل لنزع فتيل الصراع.

وقالت ديبورا ليونز الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لأفغانستان رئيسة البعثة :"لحماية أرواح عدد لا يحصى من المدنيين في أفغانستان وإعطاء الأمة أملا في مستقبل أفضل، فإنه من الضروري وقف العنف وإطلاق النار وبدء مفاوضات سلام".

ويشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة من ضحايا العنف المستمر.

وسجلت البعثة مقتل 152 طفلا وإصابة 265 آخرين، ومقتل 60 امرأة وإصابة 108 أخريات، في الفترة من الأول من يناير وحتى 31 من مارس.

وبحسب البعثة فإن القوات الموالية للحكومة، بما في ذلك الجيش الوطني الأفغاني والقوات الدولية، تتسبب في سقوط ضحايا من الأطفال أكثر من الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة.

وذكرت البعثة أن المسلحين المعارضين للحكومة، بما في ذلك طالبان وتنظيم داعش وغيرها من التنظيمات، كانت مسؤولة بشكل عام عن سقوط 55% من جميع الضحايا خلال هذه الفترة.

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