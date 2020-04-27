توقعات بانكماش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 10%

أشارت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب جائحة كورونا.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، اليوم الاثنين أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي إن المفوضية تعتزم طرح الأرقام الدقيقة لتوقعاتها مطلع مايو المقبل.

وأضاف أنه لا تزال تنقصه أرقام موثقة عن سوق العمل، لكنه قال إن بإمكانه أن يسوق بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في تقليص ساعات دوام 900 ألف شخص في النمسا ووصول عدد العاطلين إلى 500 ألف شخص أي ما يعادل 35% من إجمالي عدد العاملين.

وتابع أن الجائحة قلصت ساعات الدوام لـ3ر9 مليون شخص في فرنسا وقال إن هذه الأعداد لا نظير لها.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ذكرت في وقت سابق استنادا إلى أعداد طُرِحَتْ تم إعلانها اليوم أن من الممكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في العام الحالي بنسبة 3ر6%.

وأكد دومبروفسكيس أنه لم يتم اتخاذ تدابير مضادة قصيرة المدى وحسب بل إن المفوضية تعمل على إعداد صندوق لإعادة البناء اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي عليه من حيث المبدأ، ولم يفصح المسؤول الأوروبي عن مزيد من التفاصيل، ومن المنتظر أن تطرح المفوضية مقترحها في موعد أقصاه منتصف مايو المقبل.

يشار إلى أ قادة دول الاتحاد الأوروبى وقعوا الخميس الماضي على حزمة مساعدات مالية بقيمة540 مليار يورو(584 مليار دولار)، لمواجهة أزمة كورونا.