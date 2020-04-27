نائب عراقي: مفاوضات تشكيل الحكومة لم تخرج بنتيجة حتى الآن

كشف نائب عراقي شيعي أن مفاوضات رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مع بعض الأطراف السياسية لم تخرج حتى الآن بنتيجة تمهد لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال النائب كاطع الركابي عضو البرلمان العراقي، في تصريح لصحيفة "الصباح" نشرته اليوم الاثنين، إن "المفاوضات وجلسات الحوار لم تنقطع منذ اليوم الأول لإعلان التكليف، ولكن حتى الآن لم تخرج المفاوضات بنتيجة، حيث تبدأ وتنتهي في نفس النقطة".

وأضاف :"رئيس الوزراء المكلف لم يتعامل مع المكونات بالشكل الصحيح فكان طابع الازدواجية هو الطاغي، وهناك بعض المكونات تُعطى الحرية في اختيار ممثليها في الوزارات وتختار ما تريد من الوزارات، وفي المقابل هناك ضغوط على بعض الكتل بعد السماح لها بإبداء رأيها أو المطالبة باستحقاقها".

وأعرب النائب العراقي عن "الخشية من تكرار سيناريوهات تشكيل الحكومات السابقة لمحمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي"، لافتا إلى أنه يتعين على "رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي أن يغير منهجه خلال العشرة أيام المقبلة وإلا فإن التكليف لن يمضي ولن تمر الكابينة الوزارية".

ومن المفترض أن يقدم رئيس الوزراء المكلف قائمة حكومته للبرلمان العراقي في غضون المهلة الدستورية البالغة 30 يوما تبدأ من التاسع من الشهر الجاري، وذلك لمنحه الثقة.