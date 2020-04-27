الولايات المتحدة تستنكر إعلان حفتر اسقاط الاتفاق السياسي

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، عن أسفها لاقتراح قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر بأنّ التغييرات في الهيكل السياسي الليبي يمكن فرضها من خلال إعلان أحادي الجانب.

ورحبت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها بليبيا اليوم، بأي فرصة لإشراك "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير حفتر، وجميع الأطراف في حوار جاد حول كيفية حلحلة الأزمة وإحراز تقدّم في البلاد".

وأضاف البيان:"في ظلّ استمرار معاناة المدنيين خلال شهر رمضان المبارك ووباء فيروس كورونا الذي يهددّ بحصد المزيد من الأرواح، نحثّ القوات المسلحة العربية الليبية على الانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني في إعلان وقف فوري للأعمال العدائية لدواعي إنسانية، ممّا يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على النحو المنصوص عليه في محادثات 5 + 5 التي يسّرتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا في 23 فبراير في جنيف".

وقد أعلن المشير خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الوطني الليبي في وقت سابق اليوم “الاستجابة لإرادة الليبيين بتفويض القيادة العامة لإسقاط الاتفاق السياسي وإدارة البلاد”.

وقال المشير حفتر، في كلمة متلفزة مساء اليوم، “نعتز بتفويض الليبيين للقيادة العامة لهذه المهمة التاريخية في هذه الظروف الاستثنائية، لإيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزءا من الماضي بقرار من الشعب الليبي مصدر السلطات..ونعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب”.