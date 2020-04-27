تقرير: 75% من الشركات الأمريكية تستطيع مواصلة نشاطها بدون مساعدة حكومية

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أظهر مسح اقتصادي أجرى على مستوى الولايات المتحدة أن حوالي ثلاثة أرباع الشركات الأمريكية تستطيع مواصلة نشاطها لمدة 6 أشهر بدون الحاجة إلى مساعدة حكومية حتى إذا أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد، بشدة على الأنشطة الاقتصادية في البلاد.

ولم يقل أحد ممن شملهم المسح الذي أجراه الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال في الولايات المتحدة إن شركته ستنهار خلال أقل من 5 أسابيع بدون مساعدة حكومية.

وأجاب 46% ممن شملهم المسح بـ"لا" ردا على سؤال عما إذا كانوا سيطلبون مساعدة حكومية اتحادية من خلال حزم التحفيز التي أطلقتها الولايات المتحدة خلال الفترة الأخيرة.

وقال 30% ممن شملهم المسح، إنهم يتوقعون العودة إلى العمل بصورة طبيعية خلال فترة من 5 إلى 8 أسابيع، في حين ترى نسبة مماثلة إمكانية العودة خلال فترة من 3 إلى 6 أسابيع.

وكان مسؤولو الشركات المنتجة للسلع أكثر تفاؤلا من مسؤولي الشركات في القطاعات الأخرى.

وقال حوالي نصف مسؤولي شركات إنتاج السلع إنهم يتوقعون عودة العمل إلى حالته الطبيعية خلال ستة أسابيع أو أقل في حين أن من يرون هذا في القطاعات الأخرى أقل من الثلث.

وقال 16% ممن شملهم المسح أن عودة النشاط إلى المعدلات الطبيعية سيحتاج إلى أكثر من ستة أشهر.

ويتوقع أكثر من نصف من شملهم المسح أن يتراوح معدل البطالة الرسمي في الولايات المتحدة بين 6% و9ر9% خلال عام اعتبارا من الآن.

يأتي ذلك في حين وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانونا يتيح تقديم قروض بفائدة منخفضة لأصحاب الشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كورونا.

كما قررت وزارة الخزانة تمديد فترة سداد الضرائب حتى 15 يوليو المقبل لكي تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة المزيد من الوقت لسداد ضرائبهم دون التعرض لأي غرامات تأخير.