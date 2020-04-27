حفتر يعلن إسقاط «اتفاق الصخيرات» وتولي قيادة البلاد بتفويض من الشعب

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر قبول القيادة العامة للقوات المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد، وإسقاط اتفاق الصخيرات.

وقال حفتر ـ في كلمة متلفزة أوردتها قناة (سكاي نيوز) اليوم /الإثنين/ - إن "الاتفاق السياسي دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه أصبح من الماضي".. مضيفا: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب الليبي".

كان مجلس أعيان مدينة الزنتان، جنوب غربي ليبيا، قد فوض القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر لتولي مسؤولية تسيير أمور البلاد.. وأعلن بيان المجلس تأييده عملية الكرامة التي تقاتل التنظيمات الإرهابية.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية الكرامة في أوائل أبريل عام 2019، في محاولة لاستعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات.

وتعتمد الميليشيات، الموالية لحكومة طرابلس على إمدادات النظام التركي بالمرتزقة والأموال والأسلحة، التي اشتملت على طائرات مسيرة أسقط الجيش الوطني الليبي العديد منها.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اعترف بإرسال مرتزقة وقوات إلى ليبيا، ليؤكد دور أنقرة في دعم الإرهاب وإطالة أمد الأزمة في ليبيا.