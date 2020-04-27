وزير السياحة والآثار يتابع أعمال ترميم الكباش تمهيدا لنقلها لميدان التحرير قريبا

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أعمال ترميم الكباش الأربعة تمهيدا لنقلها قريبا إلى الأماكن المخصصة لها لتزين ميدان التحرير بوسط القاهرة بجانب مسلة الملك رمسيس الثاني، والتي تم ترميمها ووضعها بالميدان.

وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم الاثنين - إن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق بأيدي فريق عمل من مرممي المجلس تمهيدا للافتتاح الوشيك لمشروع تطوير ميدان التحرير، والذي بدأته وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة.

وأوضح وزيري أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الدولة لإبراز حضارة مصر الفريدة للعالم، وسط سيناريو عرض وتصميمات جديدة لتجميل ميدان التحرير لإظهاره في أبهى صورة؛ ليكون مزارا جديدا ضمن المزارات الأثرية والسياحية في مدينة القاهرة.