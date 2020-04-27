كوريا الجنوبية تدرس إعادة فتح المدارس مع انخفاض الإصابات بفيروس كورونا

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امرأة تضع كمامة في سول يوم 12 مارس 2020. تصوير: كيم هونج جي - رويترز

تدرس كوريا الجنوبية إعادة فتح المدارس في ظل تباطؤ الزيادة في الحالات ،حيث سجلت البلاد 10 حالات اصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد. ولم يتجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس المئة حالة طوال الـ26 يوما الماضية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن رئيس الوزراء جيونج سيه- جيون أصدر أوامر لوزارة التعليم اليوم الاثنين ببدء الإجراءات اللازمة للاعلان عن موعد وكيفية إعادة فتح المدارس .

وقال جيونج خلال اجتماع ترأسه اليوم لمناقشة الاستجابة لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، إن هناك حاجة لفترة تحضير لمدة أسبوع واحد على الأقل لإعادة فتح المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وأعلنت مراكز كوريا لمكافحة الامراض والوقاية منها اليوم أن عدد المصابين الجدد بكورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفع بمقدار 10 حالات مقارنة مع اليوم السابق لتصل حصيلة الإصابات إلى 10 آلاف و 738 شخصا.

ومن بين الـ10 إصابات الجديدة، كانت 7 حالات قادمة من الخارج، و3 حالات لانتقال العدوى محليا.

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 243 حالة بزيادة حالة واحدة، كما تم تسجيل 47 حالة شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 8 آلاف و 764 حالة.