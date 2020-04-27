بابا الفاتيكان يصلي من أجل الفنانين

في عظته خلال قداس صباح اليوم الاثنين في كابلة بيت القديسة مرتا، توجه بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بفكره إلى الفنانين الذين بوسعهم المساعدة في فترة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت إذاعة الفاتيكان عن البابا قوله: "نصلي اليوم من أجل الفنانين الذي يملكون قدرة كبيرة على الإبداع، ويدلوننا على الدرب نحو الجمال. ليمنحنا الرب جميعا نعمة الإبداع في هذه الفترة".

يشار إلى أنه في ظل تفشي فيروس كورونا، لم تعد الفعاليات البابوية الاعتيادية مفتوحة للجمهور في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وبدلا من ذلك يتم بثها عبر الانترنت.