285 إصابة جديدة بفيروس كورونا في بولندا ليرتفع الإجمالي إلى 11902

ذكرت وزارة الصحة البولندية اليوم الاثنين أنه تم تسجيل 285 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 11902.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء البولندية، في نسختها باللغة الإنجليزية - أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي المتوفين جراء إصابتهم بالفيروس إلى 562.

وأوضحت الوزارة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية اختبرت المعامل البولندية 7200 عينة لفحصها ضد فيروس كورونا.

كانت أول حالة إصابة بفيروس كورونا رصدت في بولندا في 4 مارس قبل أن تفرض الدولة قيودا في الثامن من مارس، وبحلول يوم 20 مارس أعلنت الحكومة البولندية حالة وباء على مستوى الدولة وفرضت عزلا عاما من 24 مارس، وفي يوم 31 مارس فرضت الحكومة قيودا أشد على حركة المواطنين قبل أن تخفف بعض هذه القيود يوم 20 أبريل.

وتؤدي السلالة الأحدث من فيروس كورونا إلى الإصابة بمرض (كوفيد-19، ومن ضمن أعراضه الحمى والكحة وعسر في التنفس وألم في العضلات والشعور بالتعب.