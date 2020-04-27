فورمولا-1 تستهدف انطلاق الموسم في يوليو المقبل

تتزايد الثقة لدى تشيس كاري رئيس سباقات سيارات فورمولا- 1 بشأن إمكانية بداية السباقات من خلال سباق الجائزة الكبرى النمساوي في الخامس من يوليو المقبل، في الوقت الذي تبدو فيه أن الرياضة ستستأنف بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وقال في بيان: "نستهدف بدء الموسم في أوروبا خلال يوليو، أغسطس، وبداية سبتمبر، حيث سيكون السباق الأول في النمسا في الفترة من 3 إلى 5 يوليو".

وجاء هذا البيان في أعقاب إعلان مسؤولي سباق الجائزة الكبرى الفرنسي، الذي كان مقررا إقامته في 27 يونيو، أنه لن يقام هذا العام.

وأضاف :"ستشهد أشهر سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، رؤيتنا نتسابق في أوراسيا وآسيا والأمريكتين، وإنهاء الموسم في الخليج في ديسمبر، حيث يقام سباق البحرين قبل السباق الختامي التقليدي في أبو ظبي، حيث سيكون هناك مابين 15 و18 سباقا أقيموا".

وقال كاري أن الأجندة لم يتم الانتهاء منها بعد، وأن السباقات الأولى ستقام بدون حضور الجمهور.

ولكن مع انخفاض الدخل وأصبحت الفرق الصغيرة تطوق للحصول على إيرادات، فإن هذا يعد خطوة ضرورية لضمان البقاء.

كانت الفرق العشرة سافرت كلها إلى ملبورن لخوض السباق الافتتاحي "سابق الجائزة الكبرى الأسترالي" الذي كان مقررا إقامته 15 آذار/مارس الماضي ولكن تم تأجيله دون سابق أنذار ومنذ ذلك الوقت لم تستأنف السباقات.

وقال كاري :"كان الاتحاد الدولي للسيارات، الفرق، المروجون، وشركاء مهمون آخرون يعملون معنا، خلال هذه الخطوات ونريد أن نشكرهم لدعمهم وجهودهم حلال هذه الفترة التي بها تحديات كبيرة".

وأضاف :"نود أن نعترف أيضا أن الفرق كانت تدعمنا وفي الوقت نفسه كانت تركز على جهود هائلة وبطولية لتصنيع أجهزة تنفس صناعي لمساعدة المصابين بفيروس كورونا".

ولم يعط كاري أي تفاصيل بشان المواعيد المؤقتة، مثل ما إذا كان سيتم النظر في سباقات زوجية، والتي تم مناقشتها في النمسا والبحرين.ولكن تم تأجيل موعد السباق الختامي للموسم ليقام 29 نوفمبر في أبو ظبي.

وقال لويس هاميلتون بطل العالم إنه يفتقد التسابق يوما بعد يوم ولكن فترة الراحة كانت بمثابة وقت للتفكير في "الحياة، قراراتنا، أهدافنا، الأشخاص المحيطون بنا، مهنتنا".

وأضاف سائق مرسيدس عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" و"تويتر" :"دعونا لا نعود مثلما كنا قبل أن ندخل هذا الوقت العصيب، دعونا نخرج منه بمعرفة أكبر عن عالمنا، ونغير اختياراتنا الحياتية وعاداتنا".

وأضاف :"دعونا نخرج من هذا كأننا أشخاص جدد، نسخة منك أعيد تنشيطها، أصحبت أكثر لياقة، أكثر صحة، وأكثر تركيزا، وفوق كل هذا، أكثر طيبة، أكثر كرما وأكثر اهتماما بالعالم والأشخاص الذين يعيشون فيه".

وكان مضمار "سيلفرستون" أكد اليوم الاثنين أن سباق الجائزة الكبرى البريطاني سيقام بدون جمهور إذا كان هناك إمكانية للتسابق من الأساس يوم 19 تموز/يوليو المقبل.

وذكر مسؤولو المضمار في بيان :" من الواضح وفقا للظروف الحالية في البلاد وطلبات الحكومة الموضوعة حاليا وللمستقبل القريب، سيكون من الصعب، هذا العام، استضافة سباق الجائزة الكبرى البريطاني أمام الجماهير في سيلفرستون".

وأضاف البيان :"التزاماتنا هي أن نحافظ على صحة وسلامة كل المتواجدين في إعداد وتقديم الحدث، حراسنا المتطوعون وصناع السباق وبالطبع، أنتم، الجماهير المذهلة، وهذا يعني أن هذا أكثر طريقة آمنة وأفضل قرار يمكن اتخاذه".

على النقيض، أعلن منظمو سباق الجائزة الكبرى الفرنسي لسباقات سيارات فورمولا-1، اليوم الاثنين، أن السباق تم إلغائه في ضوء انتشار وباء فيروس "كورونا" المستجد وأنه "لن يقام في 2020".

وقال إريك بولييه رئيس السباق في بيان :" نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس كورونا، فإن سباق الجائزة الكبرى الفرنسي أحيط علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية مما يجعل من المستحيل الحفاظ على الحدث الخاص بنا".

ولن يقام سباق الجائزة الكبرى في موناكو هذا العام ولكن هناك أحداث من الأشهر الافتتاحية للموسم مازال يمكن إقامتها في مواعيد مختلفة.