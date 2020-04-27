الأوبرا تشارك بعروضها في فعاليات وزارة الثقافة «الأونلاين» خلال شهر رمضان

ضمن فعاليات المبادرة الإلكترونية التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تحت عنوان "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ أعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مجموعة من العروض الفنية المميزة والأمسيات الروحانية تشارك بها في نشاط الأجندة الرقمية لوزارة الثقافة بمناسبة شهر رمضان، والتي تبث عبر قناتها على يوتيوب.

ومن هذه الفعاليات سهرة دينية لأوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو شريف محيي الدين مع فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وتضم صياغة موسيقية لنخبة من المؤلفات الدينية من إعداد الدكتور جمال سلامة ويحييها كل من تغريد - أجفان - ايات فاروق - هويدا صلاح - سوما - ريهام عبد الحكيم - مي فاروق - محسن فاروق وعبد الله الرويشد.

بالإضافة إلى احتفالية فنية في حب مصر بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة المطربين محمد الحلو - ريهام عبد الحكيم - مي فاروق - سماح عباس مع كورال الأطفال ، أمسية مع الموسيقار عمر خيرت، أمسية طرب زمان وتضم مقتطفات من حفلات لكل من هدى سلطان - سعاد محمد - وديع الصافي - صباح فخري، سهرة مع عمالقة الغناء الشعبى هم محمد رشدي - شفيق جلال - سيد إسماعيل - زينب يونس - محمد العزبي.

واحتفالية بمناسبة ليلة القدر وتضم الثلاثية المقدسة أحد أهم أعمال أم كلثوم كلمات صالح جودت، ألحان رياض السنباطي أداء الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي بمشاركة المطربين آمال ماهر – مي فاروق – ريهام عبد الحكيم – ايات فاروق – وليد كمال – محمد سلطان – امنية سمير.