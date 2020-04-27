أحمد العوضي لياسمين عبد العزيز: شكرًا إنك في حياتي

وجه الفنان أحمد العوضي رسالة شكر إلى حبيبته ياسمين عبد العزيز، على دعمها وتشجيعها له، ونشر «العوضي» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» صورة لياسمين، وعلق عليها: «شكرا انك في حياتي.. شكرا علي كل حاجه علي تشجيعك، وشكرا علي انك حته مني.. انا ناجح بيكي وليكي.. الف الف شكر ليكي يا ست الناس، بحبك».

يذكر أن الفنان أحمد العوضي يشارك في مسلسل «الإختيار» من بطولة الفنان أمير كرارة، والذي يعرض حاليا ضمن الموسم الرمضاني 2020، فيما تخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز السباق الرمضاني بمسلسل «ونحب تاني ليه؟» ويشاركها فيه الفنانين كريم فهمي وشريف منير.