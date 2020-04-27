قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المكروه هو الذي إذا ارتكبه الإنسان لا يأثم، وإذا تركه قاصدًا وجه الله تعالى يُثاب.

وأضاف «ممدوح» في مقطع فيديو نشرته صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء أمس الأحد، أن المبالغة في المضمضة والاستنشاق من مكروهات الصيام، متابعًا أنه يُكره أيضًا أن يكثر الصائم من الكلام من قبيل «اللغو».

وتابع أن من مكروهات الصيام تذوق الطعام على طرف اللسان بغير حاجة، أو للاشتهاء، مشيرًا إلى أن من المكروهات أثناء الصيام التداوي بالحجامة؛ لأنها تُضعف الصائم

ولفت إلى أنه يُكره التقبيل بين الزوجين أثناء الصوم.

وتابع أن استعمال السواك بعد الزوال «بعد وقت الظهر»؛ لأنها تزيل رائحة الفم، مشيرًا إلى أن رائحة فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك.



