أطباء من كوبا يساعدون جنوب أفريقيا في مكافحة فيروس كورونا

أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا اليوم الاثنين أن أكثر من 200 من العاملين بالمجال الصحي في كوبا وصلوا جنوب أفريقيا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا.

ومن المقرر نشر 217 من العاملين بالمجال الطبي ومنهم أطباء وعلماء وخبراء طبيون في أقاليم بجنوب أفريقيا، الأكثر تضررا من تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب أن طلب رامافوسا من نظيره الكوبي ميجل دياز التدخل.

ووفقا لبيانات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فان جنوب أفريقيا سجلت أكثر من 4500 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وكانت جنوب أفريقيا قد خضعت لإجراءات إغلاق لبضعة أسابيع لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما كان له تداعيات خطيرة على الاقتصاد.

ويذكر أن كوبا قامت لأعوام بإرسال الآلاف من الأطباء للخارج للمساعدة في الأزمات الصحية، مثل وباء الإيبولا في غرب أفريقيا. وقدم أطباء كوبيون هذا العام المساعدة في إيطاليا.