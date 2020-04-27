 إسرائيل تحيي ذكرى قتلاها وسط القيود في يوم الذكرى - بوابة الشروق
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إسرائيل تحيي ذكرى قتلاها وسط القيود في يوم الذكرى

تل أبيب - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:21 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 8:21 م

توقفت إسرائيل لمدة دقيقة مساء اليوم الاثنين عندما أطلقت الصافرات لتكريم آلاف الجنود والمدنيين الذين قتلوا في حروب قبل وبعد تأسيسها في عام 1948 وفي هجمات مسلحة.

وأقيم اليوم التذكاري السنوي للجنود الذين سقطوا وضحايا الإرهاب هذا العام في ظل قيود غير مسبوقة، تم وضعها لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتم بث مراسم رئيسية في ساحة الحائط الغربي بالقدس بحضور عدد محدود مساء الاثنين على الهواء مباشرة على شاشة التلفزيون وعلى الإنترنت، كما ستقام مراسم تأبين رسمية صباح غد الثلاثاء في مقبرة جبل هرتزل الوطنية في القدس، والتي سيشارك فيها عدد محدود للغاية من الأشخاص.


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