تتوقع الحكومة الألمانية أن ينكمش الاقتصاد الألماني هذا العام لأدنى مستوى له منذ تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية بسبب أزمة جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين أن توقعات الربيع المقرر أن تعلنها الحكومة الألمانية بعد غد الأربعاء تذهب إلى انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 3ر6% مقارنة بعام 2019.

كما تتوقع الحكومة أن يعاود مسار النمو إلى الارتفاع عام 2021، لكن دون تعويض الخسائر بالكامل على الأرجح.

وبحسب التقرير، فإنه تم بلوغ أدنى مستوى في التراجع الاقتصادي بالفعل. ويتوقع الخبراء أن يستقر النمو الاقتصادي في أيار/مايو المقبل عند مستوى متدن وأن يرتفع مجددا بوضوح في النصف الثاني من هذا العام.

ورغم حزمة الإنقاذ الضخمة، فإنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة أكبر من إفلاس الشركات وارتفاعا في عدد العاطلين عن العمل يصل إلى 3 ملايين عاطل.

كما من المتوقع أن تتراجع الإيرادات الضريبية بوضوح، حيث تتوقع الحكومة حتى الآن تراجعا في الإيرادات الضريبية بمقدار نحو 82 مليار يورو وديون جديدة يصل حدها الأقصى إلى 356 مليار يورو.