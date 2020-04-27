قصر كوباكابانا بالبرازيل يغلق أبوابه للمرة الأولى خلال قرن بسبب كورونا

اضطر "قصر كوباكابانا"، أشهر فندق في ريو دي جانيرو إلى غلق أبوابه للمرة الأولى في خلال مئة عام تقريبا من العمل، وبالطبع لا يصعب معرفة السبب؛ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

جرى تطويق المبنى المصمم بالفن الزخرفي، المعروف بفاعلياته الجذابة وحفلات الكرنفالات، بسياج يبلغ ارتفاعه مترين مؤخرا.

ويعد قصر كوباكابانا الذي جرى تشييده في عام 1923، بين أحد الفنادق القليلة التي تحمل خمس نجمات في البرازيل، بحسب تقارير وسائل الإعلام. ومن المقرر إعادة فتحه نهاية مايو.

وكان حاكم ولاية ريو دي جانيرو، ويلسون ويتزل، قد أمر بسلسلة من القيود على الحياة العامة بما في ذلك غلق أشهر شواطئ المدينة ذات الشعبية، لإبطاء انتشار فيروس كورونا. وجرى غلق عشرات من الفنادق الأخرى بالفعل في جبل سوجارلوف بالمدينة بشكل مؤقت لنفس السبب.

بحسب تقرير لصحيفة "أو جلوبو"، الشخصان الوحيدان اللذان سوف يمكثان في قصر كوباكابانا ذي الـ270 غرفة خلال غلقه هما مدير الفندق أندريا ناتال والمغني البرازيلي جورجه بن جور، أسطورة روك السامبا الذي يعيش هناك منذ عام 2018!