قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك تكاتفًا كبيرًا من قبل منظمات المجتمع المدني منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) مع المستشفيات الجامعية.

وأضاف «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «هو ده» المُذاع عبر فضائية «المحور»، مساء أمس الأحد، أن المستشفيات الجامعية تبلغ 113 مستشفى على مستوى الجمهورية، تضم أكثر من 35 ألف سرير، بالإضافة إلى أجهزة التنفس الصناعي وغرف الرعاية المركزة، التي تعمل مع وزارة الصحة.

وأوضح أن مستشفيات وزارة الصحة هي المتصدرة للخطوط الأمامية منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مضيفًا أن المستشفيات الجامعية وضعت خطط للتعامل مع الأزمة، من خلال تجهيز مستشفيات للعزل الصحي داخل كل مستشفى جامعي.

وذكر أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه في إدارة الأزمة الحالية، مشيدًا بدعم المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مساندة الدولة منذ بداية أزمة كورونا.

وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعًا اليوم الأحد، مع اللجنة العليا للبحوث، لمناقشة الأبحاث التي يتم العمل عليها، لمواجهة فيروس (كوفيد- 19)، متابعًا: «قطعنا شوطًا كبيرًا جدًا، سواء في أبحاث خاصة بالتسلسل الجيني لحالات كورونا، أو العلاجات المعتمدة في الدول الأخرى، أو محاولة إنتاج كواشف محلية الصنع».

وناشد وزير التعليم العالي المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، من تباعد اجتماعي والتزام بالمنزل وعدم الاختلاط، في الحد من تفشي عدوى كورونا المستجد، والخروج من الأزمة الحالية.

