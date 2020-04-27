المفوضية الأوروبي تتوقع انكماش اقتصادات الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 10%

أشارت توقعات المفوضية الأوروبية إلى أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سيسجل انكماشا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيس المفوضية، اليوم الاثنين، أمام لجنة الاقتصاد في البرلمان الأوروبي إن المفوضية تعتزم طرح الأرقام الدقيقة لتوقعاتها مطلع مايو المقبل.

وأضاف أنه لا تزال تنقصه أرقام موثقة عن سوق العمل، لكنه قال إن بإمكانه أن يسوق بعض الأمثلة، مشيرا إلى أن الأزمة تسببت في تقليص ساعات دوام 900 ألف شخص في النمسا ووصول عدد العاطلين إلى 500 ألف شخص أي ما يعادل 35% من إجمالي عدد العاملين.

وتابع أن الجائحة قلصت ساعات الدوام لـ3ر9 مليون شخص في فرنسا وقال إن هذه الأعداد لا نظير لها.

كما أظهرت بيانات وزارة العمل الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة والباحثين عن عمل في فرنسا خلال مارس الماضي بوتيرة قياسية على خلفية التدهور الحاد لسوق العمل الفرنيسة بسبب إجراءات الإغلاق العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات العاطلين المسجلين ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 1ر246 الف عاطل وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل طلبات إعانة البطالة في 1996، بزيادة نسبتها 1ر7% عن الشهر السابق.

وكانت صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية ذكرت في وقت سابق استنادا إلى أعداد تم إعلانها اليوم أن من الممكن أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي الألماني في العام الحالي بنسبة 3ر6%.

وأكد دومبروفسكيس أنه لم يتم اتخاذ تدابير مضادة قصيرة المدى وحسب بل إن المفوضية تعمل على إعداد صندوق لإعادة البناء اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي عليه من حيث المبدأ، ولم يفصح المسؤول الأوروبي عن مزيد من التفاصيل، ومن المنتظر أن تطرح المفوضية مقترحها في موعد أقصاه منتصف مايو المقبل.

يشار إلى أن قادة دول الاتحاد الأوروبى وقعوا الخميس الماضي على حزمة مساعدات مالية بقيمة 540 مليار يورو(584 مليار دولار)، لمواجهة أزمة كورونا.

كانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، قد حذرت يوم الخميس الماضي من تراجع حاد في اقتصاد منطقة اليورو، قد يصل إلى 15%، في أسوأ سيناريو يتوقعه البنك جراء تداعيات جائحة كورونا.