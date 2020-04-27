تايلاند تخطط لتمديد فترة الطوارئ مع العودة تدريجيا للعمل

من المقرر أن تمدد تايلاند حالة الطوارئ حتى 31 مايو لدعم التقدم في مكافحة فيروس كورونا، بينما تقوم أيضا باستعدادات لإعادة بدء العمل في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تاويسيلب فيزانويوتين، المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا التابع للحكومة، قوله في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن حالة الطوارئ من المقرر أن تنتهي في نهاية أبريل، لكن من المقرر تمديدها لشهر آخر.

وقال إنه في الوقت نفسه، تعتزم البلاد إعادة فتح الأعمال تدريجيا على الصعيد الوطني حسب القطاع.

وتراجعت أعداد الإصابات بعد أن فرض رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا إغلاقا جزئيا بعد الارتفاع الكبير في عدد حالات كورونا في مارس، وتزايدت الدعوات لتخفيف القيود بسبب الضرر الذي لحق بالاقتصاد.

وتنضم تايلاند إلى دول مثل إيطاليا وفيتنام في سعيها إلى إعادة بدء العمل، حتى في الوقت الذي تدرك فيه خطر حدوث موجة أخرى من الإصابة.

وأعلنت حكومة تايلاند، اليوم، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة فقط بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة جديدة، ليصل الإجمالي في البلاد إلى 2931 إصابة و52 حالة وفاة.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن هذا هو أول ارتفاع يومي من رقم واحد لعدد المصابين بكورونا تسجله تايلاند منذ 14 مارس.

لكن نظرا لأن الفحوص التي تجريها تايلاند للكشف عن الفيروس محدودة، فقد يكون العدد الفعلي لحالات الإصابة أعلى بكثير.