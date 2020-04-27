

سجلت ألمانيا حتى صباح اليوم الاثنين أكثر من 155500 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، بزيادة قدرها نحو 1400 حالة في غضون 24 ساعة، بحسب تحليل أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استنادا إلى أحدث بيانات مسجلة لدى الولايات الألمانية.

وبحسب البيانات، سجلت ألمانيا حتى الآن 5738 وفاة جراء الإصابة بالفيروس، بزيادة قدرها 94 حالة في غضون 24 ساعة.

وبحسب تقديرات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل، تعافى نحو 114500 مصاب من الفيروس.

ووفقا لبيانات المعهد، فإن 87% من حالات الوفاة تبلغ من العمر 70 عاما أو أكثر. ويشكل عدد المصابين بالفيروس ممن هم فوق 70 عاما حاليا 19% فقط في إجمالي المصابين.

وسجلت ولاية بافاريا أعلى عدد إصابات في ألمانيا (أكثر من 41300 إصابة)، كما سجلت 1613 حالة وفاة على الأقل حتى الآن، تليها ولاية شمال الراين-ويستفاليا التي سجلت 31600 حالة إصابة، و1096 حالة وفاة على الأقل.

وجاءت ولاية بادن-فورتمبرج في المرتبة الثالثة بعدد إصابات زاد عن 31 ألف حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 1249 حالة على الأقل.

وبالقياس إلى كل مئة ألف نسمة، سجلت بافاريا أعلى معدل إصابة (8ر315 إصابة لكل مئة ألف نسمة). وبلغ متوسط المعدل على مستوى ألمانيا 187 إصابة لكل مئة ألف نسمة.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني للأبحاث والتحاليل أمس الأحد، بلغ معدل الاستنساخ 9ر0، ما يعني أن كل مصاب بالفيروس بإمكانه نقل العدوى لشخص واحد آخر في المتوسط، وهذا يشير إلى تراجع طفيف في أعداد الإصابات الجديدة.