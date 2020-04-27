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3 إصابات جديدة فقط في الصين ولا وفيات بكورونا

امرأة تضع كمامة تسير في أحد شوارع ووهان يوم 4 أبريل 2020. تصوير: آلي سونج - رويترز.
امرأة تضع كمامة تسير في أحد شوارع ووهان يوم 4 أبريل 2020. تصوير: آلي سونج - رويترز.
بكين - (د ب أ)
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 5:27 ص | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 5:27 ص

أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل ثلاث حالات اصابة جديدة فقط بفيروس كورونا المستجد، وعدم حدوث أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس لليوم الثاني عشر على التوالي.

وذكرت السلطات الصحية في البلاد أن 723  لا يزالون يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتم عزل أقل من الألف شخص بقليل للمراقبة  للاشتباه في إصابتهم أو لايجابية اصابتهم بكوفيد-19 دون ظهور أعراض.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية في الصين بأن من بين الحالات الجديدة، حالتان قادمتان من الخارج وحالة واحدة في مقاطعة هيلونججيانج المتاخمة لروسيا.

وارتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في الصين إلى 82830 حالة توفى من بينهم 4633 شخصا.


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