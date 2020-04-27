ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في فرنسا بوتيرة قياسية

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أظهرت بيانات وزارة العمل الفرنسية الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة والباحثين عن عمل في فرنسا خلال آذار/مارس الماضي بوتيرة قياسية على خلفية التدهور الحاد لسوق العمل الفرنيسة بسبب إجراءات الإغلاق العام لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت الوزارة أن عدد طلبات العاطلين المسجلين ارتفع خلال الشهر الماضي بمقدار 1ر246 الف عاطل وهي أكبر زيادة شهرية منذ بدء تسجيل طلبات إعانة البطالة في 1996، بزيادة نسبتها 1ر7% عن الشهر السابق.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع كبير في عدد العاملين المؤقتين الذين سجلوا أنفسهم كعاطلين خلال الشهر الماضي.

كانت الحكومة الفرنسة قد اطلقت برنامجا يتيح للشركات منح العاملين الدائمين أجازة بدون أجر على أن تتولى الحكومة دفع الأجر لهؤلاء العامين بهدف منع حدوث عمليات تسريح عمالة على نطاق واسع.