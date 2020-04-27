بكين: الصين ضحية ولم تنشر معلومات مضللة حول كورونا

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينغ شوانغ" اليوم الإثنين، إن بلاده ضحية ولم تنشر معلومات مضللة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) .

وأضاف شوانغ– في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة تعليقا على تقرير للاتحاد الأوروبي يتهم الصين بنشر معلومات مضللة حول الفيروس- أن الصين تعارض دائما تلفيق ونشر معلومات مضللة من قبل أي شخص أو مؤسسة، مؤكدا أن الحكومة الصينية كانت "منفتحة وشفافة ومسؤولة" فيما يتعلق بتبادل المعلومات والخبرات مع العالم منذ تفشي الفيروس.

وتابع شوانغ أن الصين تشارك أيضا بنشاط في التعاون الدولي لمكافحة الفيروس، وتقدم مساعدات في حدود قدراتها للدول الأخرى.