انطلاق قمة طارئة من نواكشوط عن بعد لرؤساء الساحل الإفريقي

بدأت اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي في نواكشوط قمة طارئة عن بعد، لرؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في مجموعة الخمس في الساحل برئاسة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الدوري للمجموعة التي تضم كلا من مالي والنيجر واتشاد وبوركينافاسو.

وذكرت الإذاعة الموريتانية أن قمة نواكشوط اليوم تهدف إلى التحضير لقمة متعددة الأطراف مقررة غدا عن بعد في بروكسل بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة الخمس في الساحل، بغية تعزيز التنسيق والتشاور وحشد الدعم للبرنامج ذي الأولوية للمجموعة الذي يؤكد على تلازم الأمن والتنمية.

ويهيمن على القمة الملفان الأمني والاقتصادي ما تبحث تعزيز الاندماج في المنطقة، وإنشاء دبلوماسية فاعلة لمصلحة السلم، وترقية التنمية في المنطقة والتزام الشركاء الفنيين والماليين لمجموعة الخمس في الساحل بالوفاء بتعهداتهم لإطلاق مشاريع استثمارية وتنموية ناجعة في فضاء الساحل.