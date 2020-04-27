محاكمة سوري في ألمانيا بتهمة نشر إرشادات لتصنيع القنابل والأسلحة

بدأت اليوم الاثنين في العاصمة الألمانية برلين وقائع محاكمة سوري بتهمة نشر إرشادات لكيفية تصنيع القنابل والأسلحة، على أحد مواقع الدردشة.

وذكرت صحيفة الدعوى في بداية المحاكمة أن المتهم/27 عاما/ أتاح إمكانية الوصول إلى هذه الإرشادات لمن هم على شاكلته في الفكر حتى يجعلهم قادرين على تنفيذ هجمات.

واتهم الادعاء العام الرجل بتقديم إرشادات لارتكاب جرائم عنف خطيرة تهدد الدولة.

وأعلن محامو المتهم أن موكلهم سيلتزم الصمت مبدئيا.

وبدأت جهات التحقيق الألمانية في تعقب الرجل في مطلع 2019، وكان المتهم قد قدم إلى ألمانيا كلاجئ في ربيع 2014، وحصل على اعتراف بحقه في اللجوء، وأوضح الادعاء أن سلطات الأمن تعقبته بناء على إشارة من " جهاز استخبارات أجنبي صديق".

وألقت السلطات القبض على الرجل في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وكان يعمل ضمن طاقم النظافة في إحدى المدارس الابتدائية في برلين.

وحسب صحيفة الدعوى، فإن المتهم نشر إرشاداته الخاصة بتصنيع الأسلحة وإنتاج المتفجرات والمواد الحربية الكيمائية، في مجموعة دردشة ذات صبغة إسلامية أو على صلة قريبة من تنظيم الدولة الإسلامية/داعش/.

وأضافت الصحيفة أنه تحدث عن القنابل المغناطيسية وقنابل الطرود والمدافع الرشاشة والبنادق، مشيرة إلى أن عدد المشتركين في المجموعة ارتفع في تلك الأثناء من 46 إلى 89 مشتركا.

ومن المنتظر أن تتم محاكمة السوري في قضية أخرى في كارلسروه للاشتباه في إعداده لجريمة عنف خطيرة تهدد الدولة.

وسيتم استئناف المحاكمة الحالية بعد غد الأربعاء.