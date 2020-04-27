 ولاية نيويورك تلغي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا - بوابة الشروق
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ولاية نيويورك تلغي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي بسبب كورونا

نيويورك - د ب أ
نشر فى : الإثنين 27 أبريل 2020 - 9:06 م | آخر تحديث : الإثنين 27 أبريل 2020 - 9:06 م

ألغى مسؤولو ولاية نيويورك، اليوم الاثنين، الانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي بالولاية التي كانت مقررة يوم 23 يونيو بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتعد ولاية نيويورك هي أول ولاية تلغي الانتخابات، حيث أرجأت أكثر من 12 ولاية الانتخابات التمهيدية فيها كما تتخذ عدة ولايات أخرى خطوات لإجراء عمليات التصويت عبر البريد.

وصوتت لجنة الانتخابات بولاية نيويورك لحذف السيناتور بيرني ساندرز من أوراق الاقتراع، حيث انسحب من السباق في وقت مبكر من الشهر الجاري.

وجعلت هذه الخطوة، نائب الرئيس السابق جو بايدن، المرشح المفترض لمنافسة الرئيس دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل- الاسم الوحيد على ورقة الاقتراع في الانتخابات التمهيدية بولاية نيويورك، لتصبح هذه الانتخابات لا فائدة منها.


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