محافظ القاهرة يُوَجِّه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع روض الفرج

وجَّه خالد عبد العال محافظ القاهرة، بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه الشرب قُطر 1000 مل، والذي وقع بشارع روض الفرج أمام محطة المترو، وهي الماسورة التي تغذي احتياجات حيي الساحل وروض الفرج من المياه، مع سحب المياه الموجودة بالشوارع الرئيسية ومتفرعاتها، حتى لا يتم التأثير على حركة المرور.

كما أصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات مياه الشرب المتنقلة لتدبير احتياجات المواطنين من المياه لحين الانتهاء من إصلاح الماسورة.

كانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت اليوم بلاغًا يفيد بكسر الماسورة، وعلى الفور انتقل رئيسي حيي الساحل وروض الفرج ورئيس شركة المياه لموقع الكسر، مصطحبين 12 شفاطًا لشفط المياه الموجودة بالشوارع، كما تم غلق المياه، وجارٍ إصلاح الماسورة في أقرب وقت ممكن.